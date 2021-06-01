Полицейские в Томске обнаружили и закрыли три подпольных «казино»

Азарт игры и жажда наживы выше страха. Фото: из оперативного видео УМВД России по Томской области

В России уже достаточно давно запрещена работа игровых заведений вне соответствующих зон. Однако жажда наживы и человеческий азарт превышают риск попасться, подпольные «казино» находят по всей стране. И вот свежий случай из криминальной жизни Томска. Как сообщает сайт УМВД России по Томской области, в областном центре в ходе оперативных мероприятий полицейские установили три места, где было организовано незаконное проведение азартных игр. Силовики посетили помещение остановочного комплекса, расположенного по улице Красноармейской, а также два подвальных помещения, расположенных в жилых домах по улице Советской и Карла Маркса.

Как сообщает сайт правоохранительного ведомства, сотрудниками подразделений изъято игровое оборудование. В руки «солдат правопорядка» попали 7 покерных столов, более 2000 фишек, более 20 колод игральных карт, 23 системных блока, видеорегистраторы и роутеры. Ими также изъяты денежные средства и финансово-хозяйственная документация. Во время спецопераций в заведениях находились 23 гражданина, которые осуществляли игру, а также 10 сотрудников подпольных заведений.

Пресс-служба управления информирует, что полицейскими установлены предполагаемые организаторы незаконной деятельности, а материалы по данным фактам направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждения уголовного дела.