Томскстат: в 2020 году жилищный фонд в регионе вырос на полмиллиона квадратных метров

Согласно статистике, больше трети жилых помещений в Томской области имеет износ от 30% до 65%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К началу 2021 года жилищный фонд региона составил 27,4 млн кв. метров общей площади, сообщает Томскстат. Для сравнения, в конце 2019-го он насчитывал 26,9 млн кв. метров. За 12 месяцев жилфонд в Томской области пополнился на 517 тыс. «квадратов».

В городах в конце 2020 года находилось 19,2 млн кв. м (69,9% жилого фонда), в сельской местности – 8,2 млн кв. м (30,1%). На одного жителя области в среднем приходилось 25,6 кв. м, в том числе в городских поселениях – 24,8 кв. м, на селе – 27,6 кв. м.

По данным Томскстата, наибольшая площадь жилых помещений сосредоточена в многоквартирных домах – 65,8% всего жилфонда. На индивидуальные жилые дома приходится 22,1%, на дома блокированной застройки – 11,9%,

Жилищный фонд включает в общей сложности 508,3 тыс. квартир. Больше всего насчитывается двухкомнатных (36,3%), на втором месте – однокомнатные (29,2%). На долю трехкомнатных квартир приходится 27,8%, четырехкомнатных и более – 6,6% жилфонда.

По материалу стен жилье распределяется так: кирпичные дома составляют 39,6% от общей площади жилых помещений, деревянные – 28,5%, панельные – 25,8%, блочные – 2,5%, смешанные – 2,0%, монолитные – 0,5%, каменные – 0,2%, прочие – 0,8%.

Доля общей площади жилфонда, оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, составила 60,9%. В городской местности благоустроенных квартир намного больше, чем на селе: 76,6% и 24,4% соответственно.

Наконец, общая площадь жилых помещений с износом до 30% в Томской области занимает более половины (56,2%) всего фонда. Больше трети жилых помещений (35,2%) имеет износ от 30% до 65%, констатирует статведомство.