Жители Томска могут пройти кастинг в фильмы с популярными российскими актерами

Заявки на участие в кастинге принимаются до 13 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масштабный кастинг в художественный фильм «Соц. сети» пройдет в Томске, Кемерове и Новосибирске. Фильм-альманах, состоящий из трех короткометражек, будут снимать в Томске летом и осенью. В проекте примут участие несколько известных российских актеров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что кастинг объявил томский кинопроект CAST production, который организован несколькими начинающими сценаристами, режиссерами и актерами.

– Альманах будет состоять из 3 короткометражных фильмов в единой концепции: показать влияние социальных сетей и технологий на взаимоотношения между современными людьми, – говорится в сообщении.

Желающим принять участие в кастинге необходимо заполнить анкету на сайте до 13 июня.

Также добавляется, что в съемках примут участие популярные российские актеры: Любовь Аксенова («Чумной доктор», «Бывшие»), Кирилл Кяро («Нюхач», «Эпидемия»), Сергей Походаев («Левиафан», «Закрытая школа»).