Томич подозревается в незаконном обороте рыбы ценных пород

Житель Томска добыл стерлядь, вылов которой запрещен. Фото: пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники томской полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте рыбы ценных пород. Томич 1958 года рождения признался, что добыл ее в одной из рек области с помощью рыболовных сетей. Ущерб составил 290 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

– Сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Томской области в ходе патрулирования был остановлен автомобиль, при осмотре багажника которого обнаружены 6 мешков с рыбой. В одном из них находились 11 особей стерляди, вылов которых запрещен, – говорится в сообщении.

Добавляется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ за незаконную добычу и оборот особо ценных видов рыбы. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.