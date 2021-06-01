Порог заболеваемости ОРВИ в Томской области превышен почти на 50%

По мнению медиков, люди с симптомами ОРВИ представляют серьезную опасность для окружающих. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области зафиксирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в регионе заболели более 3 200 жителей. Больше всего случаев в Томске – 2 450. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Эпидемиологический порог среди детей до двух лет превышен на 20 процентов, среди взрослого населения – на 46 процентов, – отметила глава Роспотребнадзора Томской области Ольга Пичугина.

Медики призывают томичей носить маски и обрабатывать руки антисептиком – это поможет избежать увеличения случаев заражения ОРВИ.

– Нам удается сдерживать рост заболеваний коронавирусом, но это ненадолго, если в ближайшее время не удастся стабилизировать ситуацию с распространением других вирусных инфекций, – предупредила Ольга Пичугина.

Также в сообщении отмечается, что Роспотребнадзор и правоохранительные органы региона продолжат проводить рейды по соблюдению масочного режима. Проверки пройдут в торговых центрах, кинотеатрах, развлекательных учреждениях и общепите. За нарушения требований предусмотрены штрафы.