Лагеря с дневным пребыванием открылись для томских школьников

Загородные и палаточные лагеря откроются в июне. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 27 мая в Томске начали работу 70 лагерей с дневным пребыванием и 25 лагерей труда и отдыха. Школьники буду участвовать в разных воспитательных и культурных программах, делать мелкий ремонт и уборку. Всего в лагерях отдохнут более 12 тысяч юных томичей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Помимо досуговых программ в лагерях труда и отдыха для подростков предусмотрено выполнение работ по уборке помещений школ, благоустройству и озеленению прилегающих территорий, выполнят мелкий ремонт мебели и приведут в порядок книги в библиотеках, – говорится в сообщении.

Также дети примут участие в спортивно-оздоровительных, досуговых и культурных мероприятиях. Посетят выставки, музеи, побывают на экскурсиях, в театрах и кино.

Отмечается, что с начала июня начнутся первые смены в муниципальных загородных лагерях, а в третьей декаде месяца – в палаточных.