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Томское образование1 июня 2021 8:38

Глава Томской области Сергей Жвачкин представил концепцию университетского кампуса

Губернатор рассказал об идеологии томского кампуса на стратсессии Минобрнауки
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил концепцию томского университетского кампуса на стратегической сессии Министерства науки и высшего образования России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Стратсессия под руководством вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко состоялась в московской школе управления «Сколково» с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, представителей бизнес-сообщества и экспертов. Наряду с томским губернатором, идеями создания кампусов поделились его новосибирский, свердловский и нижегородский коллеги.

– Мы ставим амбициозную задачу трансформировать Томскую область в глобально заметный инновационный регион и к 2030 году удвоить экономику региона за счет дальнейшей глубокой интеграции университетов, научных организаций и инновационного бизнеса, – сказал на стратсесии губернатор Сергей Жвачкин. – Эта модель требует не только мощного научно-образовательного центра, который за полтора века сложился в Томске, но и создания среды, инфраструктуры нового поколения.

Такой средой, подчеркнул томский губернатор, должен стать межуниверситетский кампус, который будет состоять не из стандартного набора общежитий, а представлять собой целый инновационный район, интегрированный в городскую среду – с комфортными студенческими гостиницами, общественными пространствами, физкультурно-оздоровительной инфраструктурой, R&D-центрами крупных компаний, студенческими стартап-студиями и многим другим.

Томский подход к созданию кампуса как открытой среды для университетов, научных лабораторий, малого бизнеса и креативных индустрий получил поддержку экспертов. Он станет предметом обсуждения на будущем форуме молодых ученых U-NOVUS.