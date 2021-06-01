Ребенок получил травму головы после удара кирпичом в детском саду в Томске

Воспитатели вызвали скорую помощь, ребенок был доставлен в больницу. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

31 мая в томском детском саду №39 воспитанник младшей группы ударил другого куском кирпича по голове. Инцидент произошел во время прогулки. Пострадавший ребенок был доставлен в травмпункт, ему наложили швы, сообщает ЦУР Томской области в соцсетях.

– На прогулке младшей группы в детском саду №39 один из мальчиков ударил второго куском кирпича по голове. Воспитатели вызвали скорую помощь, ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь, – приводятся в сообщении слова начальника департамента образования региона Ирины Грабцевич.

По ее словам, ситуация находится под контролем.

На сайте прокуратуры говорится, что по данному факту ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению прав воспитанников и исполнению обязанностей работниками детского сада.