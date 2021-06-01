Границы открываются: с 10 июня могут возобновиться перелеты за рубеж из аэропорта Томска

Томичи могут готовиться вылететь за рубеж, но сначала стоит выяснить, какие антиковидные требования действуют в разных странах. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 10 июня 2021 года будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Томска, а также Нижнекамска и Владикавказа. Такое решение принял 31 мая федеральный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Перелеты за рубеж из местных аэропортов будут осуществляться «с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», сообщает официальный портал government.ru.

Также с учетом эпидобстановки в отдельных странах решено возобновить на взаимной основе с 10 июня регулярное международное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Одновременно будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией. Все вылеты планируются только из Москвы.

С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией. Кроме того, решено возобновить международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва – Мюнхен.

– В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперштабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе, – добавляется в пресс-релизе.

Наконец, с учетом сложной эпидобстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно.