Погода в Томске 1 июня 2021: на Ивана Долгого будет жарко, местами возможны осадки

Сейчас за окном +19 и светит солнце. Днем будет до +29, без осадков. К выходным станет прохладней, пройдут дожди. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Сегодня, 1 июня, в областном центре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура днем +27, +29 °С.

В регионе синоптики также прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, по северу местами сильные, грозы, возможен град. Ветер южный, по северу с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура днем +19, +24, местами до +29, по западу, северо-западу +12, +17°С.

По народному календарю этот день связан с именем Ивана Долгого, когда было принято сажать огурцы. Также считалось, что святой Иван способствует привлечению богатства, поэтому каждый работал не покладая рук, от рассвета до заката. Люди верили, что, если на Ивана Долгого лениться, все лето придется перебиваться подножным кормом.

Кроме того, наши предки примечали: если 1 июня солнце жарит – лето выдастся очень жарким. Роса не выпала ранним утром – жди дождя. По погоде в этот день определяли, какой будет осень.