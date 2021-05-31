Еще один «Сад памяти» появился в Томске на территории Аграрного колледжа

Еще один "Сад памяти" появился в Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжается Международная акция «Сад памяти». Ранее мемориальные посадки деревьев в честь павших в годы Великой Отечественной войны уже появились в селе Зоркальцево Томского района, затем к ней присоединился Зырянский район региона, город Томск. И вот в областном центре появился еще один такой «Сад памяти». Как сообщает портал администрации региона, на территории Аграрного колледжа в Томске сегодня заложена аллея в память о воинах 166-й стрелковой дивизии. Отмечается, что высаженные липы привезли в Томскую область бойцы поискового отряда Томского индустриального техникума из Смоленской области.

Кроме того, на Смоленщине томские поисковики в память о бойцах 166-ой стрелковой дивизии высадили две аллеи сибирских кедров. По условиям акции «Сад Памяти» координаты высадки появятся на общей карте акции.