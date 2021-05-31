Томские медики на «Плавучей поликлинике» обследовали около 1 тысячи человек в селах региона

"Плавучая поликлиника" продолжает свое медицинское плавание по селам Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области

13 мая в Томске стартовала очередная «Плавучая поликлиника», традиционная медицинская экспедиция по рекам региона, во время которой специалисты обследуют и лечат пациентов на северных территориях. Как сообщает портал администрации области, с того дня врачи посетили 10 населенных пунктов Молчановского и Каргасокского районов. Медики обследовали почти 1 тысячу человек, в том числе 177 детей. Отмечается, что сегодня врачи работают в Новом Васюгане Каргасокского района.

Пресс-служба информирует о том, что экспедиция проходит по графику. Жители села охотно обращаются к медикам. Жители отдаленных населенных пунктов проходят различные обследования, включая онкоскриннинг, УЗИ, ЭКГ. «Плавучая поликлиника» завершит свою работу в конце июня.