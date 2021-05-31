Услугами Почты России в Томской области активно пользуется Бакчарский питомник

Посылки с саженцами востребованы у садоводов весной Фото: Мария ЛЕНЦ

Услуги Почты России очень востребованы у плодово-ягодных питомников и садоводов страны. Посылки с саженцами кустарников и деревьев разлетаются по всем уголкам государства. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в мае томские садоводы отправили по почте около 1200 саженцев. А получили даже немного больше.

Как информирует интернет-портал администрации области, чаще всего посылки с саженцами отправляет ОГУП «Бакчарское», самый северный и самый крупный плодово-ягодный питомник Томской области. Наиболее востребованы у садоводов саженцы яблони, черемухи, жимолости, смородины, калины, курильского чая. Специалисты отмечают, что в этом году первую крупную партию саженцев питомник в 30 экспресс-посылках EMS отправил в Якутию.