Посевная кампания - 2021: в Томской области план по яровым выполнен на 86 процентов

Кампания по посадке овощей и зерновых в Томской области приближается к концу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Томской области продолжают высаживать овощи и зерновые, проводить другие сельскохозяйственные работы. Как информирует интернет-портал администрации региона, посев моркови и свеклы завершен, кампания по посадке капусты и картофеля в самом разгаре.

Кроме того, как сообщает областной департамент по социально-экономическому развитию села, план посева яровых выполнен на 86,4 %. Около 60 хозяйств полностью завершили сев. А 8 предприятий выполнили план по зерновым более чем на 90 %.