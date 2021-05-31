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Экономика31 мая 2021 12:40

Посевная кампания - 2021: в Томской области план по яровым выполнен на 86 процентов

Хозяйства полностью завершили посев свеклы и моркови
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Кампания по посадке овощей и зерновых в Томской области приближается к концу

Кампания по посадке овощей и зерновых в Томской области приближается к концу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Томской области продолжают высаживать овощи и зерновые, проводить другие сельскохозяйственные работы. Как информирует интернет-портал администрации региона, посев моркови и свеклы завершен, кампания по посадке капусты и картофеля в самом разгаре.

Кроме того, как сообщает областной департамент по социально-экономическому развитию села, план посева яровых выполнен на 86,4 %. Около 60 хозяйств полностью завершили сев. А 8 предприятий выполнили план по зерновым более чем на 90 %.