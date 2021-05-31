Томичи могут помочь тяжелобольным детям на семейном празднике в Горсаду 1 июня

Все собранные средства направляются на лечение, операции, реабилитацию, покупку препаратов и технических средств реабилитации. Фото: группа фонда «Обыкновенное чудо» ВКонтакте.

Фонд «Обыкновенное чудо» в течение трех месяцев проводил благотворительный марафон, благодаря которому помощь получили более 80 детей-инвалидов. Всего прошло больше 20 мероприятий, завершающий праздник состоится 1 июня с 15:00 до 18:00 в Городском саду Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В День защиты детей мы по традиции соберемся в Городском саду, где состоится семейный праздник. Кроме того, томичи увидят выставку фотографий особенных ребят, для которых они жертвовали средства, – прокомментировала президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.

Отмечается, что в этот день завершится сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Сейчас необходимо собрать почти 700 тысяч рублей для четверых ребят: Гриши Шевченко (4 года) с муковисцидозом, двойняшек с аутизмом Арсения и Демьяна Родиковых (5 лет) и Димы Ходкевича с ДЦП (14 лет).

Уточняется, что в Горсаду с 15:00 будут работать ярмарка-продажа и фотовыставка, а также творческие мастер-классы. Во время праздника пройдет сбор пожертвований для детей.