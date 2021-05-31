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Происшествия31 мая 2021 9:48

Жители поселка Штамово Томской области эвакуировали двух человек из огня

Пожар произошел в частном доме, также загорелись баня и сарай
Ксения ГОРЮНОВА
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Площадь пожара составила 142 кв. м, пострадали дом, баня и сарай.

Площадь пожара составила 142 кв. м, пострадали дом, баня и сарай.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крыша дома и надворные постройки загорелись в пос. Штамово Томской области. ЧП произошло на ул. Больничной 30 мая, сообщение об этом поступило в МЧС в 16:59. Жители поселка помогли хозяевам дома спастись, сообщает пресс-служба ведомства.

– До прибытия пожарных местные жители эвакуировали из дома хозяйку 1957 года рождения и хозяина 1956 года рождения, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обгорела обрешетка крыши дома. Баня и сарай пострадали больше: внутри и снаружи обгорели стены, крыши сгорели. Площадь пожара составила 142 кв. м.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано в 18:17. В тушении приняли участи 16 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ЧП