В Томской области назначен новый начальник департамента экономики

Наталья Немцева имеет большой опыт работы в бизнесе. Фото с сайта tomskmarathon.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил Наталью Немцеву новым начальником департамента экономики. С февраля она исполняла обязанности руководителя подразделения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

– Главные задачи нового руководителя одного из ключевых департаментов администрации – системный мониторинг за исполнением национальных и приоритетных региональных проектов, повышение доходной части бюджета и актуализация нашей Стратегии социально-экономического развития, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Также он отметил, что у Натальи Немцевой есть опыт работы в бизнесе, который поможет ей решать поставленные задачи. Известно, что в 2005 году она окончила Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «государственное и муниципальное управление, в 2008-м – ТГУ по специальности «финансы и кредит».

Кроме того, Наталья Немцева была начальником планово-экономического отдела в филиале ЗАО «Сибирская аграрная группа». С 2011 года трудилась в ООО «Газпром газораспределение Томск». С 2017 года работала в коммерческой структуре газовой отрасли, в июле 2020-го была назначена заместителем начальника департамента экономики администрации Томской области.