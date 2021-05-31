Честь по заслугам: за борьбу с коронавирусом томский врач Станислав Перунов получил награду Президента

Станислав Перунов, анестезиолог-реаниматолог ОКБ, с весны 2020 года работал в респираторных госпиталях Томска, спасая своих пациентов от новой коронавирусной инфекции. Фото с сайта ГТРК-Томск. Предоставлено С. Перуновым.

Станислав Перунов спас не одну жизнь, работая анестезиологом-реаниматологом сначала в респираторном госпитале МСЧ-2, затем, когда осенью случился резкий всплеск заболевания коронавирусом, перешел в респираторное отделение ОКБ. На его счету не одна спасенная жизнь. Президент России Владимир Путин наградил Станислава Перунова Почетной грамотой за вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Станислав Владимирович перешел в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска с первых дней его открытия. В госпитале он работал старшим врачом отделения анестезиологии-реанимации, помогал пациентам, нуждающимся в респираторной поддержке, интенсивной и заместительной терапии. Ежедневно проводил не менее 15-ти телемедицинских консультаций по вопросам лечения сложных случаев течения COVID-19. После открытия респираторного госпиталя в областной клинической больнице вернулся, чтобы его возглавить», - говорится в сообщении пресс-службы.