Какую воду пьют томские школьники: ответ дают специалисты

С момента получения учреждением образования отрицательных результатов вода для питья и приготовления пищи из водопровода не используется до устранения причин загрязнения и разрешения санврачей. Об этом сообщили в облдепартаменте общего образования. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В мае региональный Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте отчет о работе в прошедшем году. Из него, в частности, следует, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, в организациях для детей и подростков проводились исследования проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Эксперты свидетельствуют об увеличении доли нестандартных проб питьевой воды в детских организациях.

«Выше среднего по области доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям в общеобразовательных организациях Молчановского (100%), Верхнекетского (44,4%), Томского (39,2%), Кривошеинского (34,8%), Чаинского (23,5%) районах», - говорится в отчете.

Уточняется, что в исследованных пробах воды превышен гигиенический норматив по содержанию железа из-за отсутствия установок по доочистке водопроводной воды или их неправильной эксплуатации в детских и подростковых организациях.

Информация санврачей привлекла внимание родительского сообщества. В социальных сетях появились тревожные сообщения родителей, беспокоящихся о здоровье детей. Сообщением на факты, изложенные в отчете Роспотребнадзора, отреагировал и центр управления регионом (ЦУР), попросив Ирину Грабцевич, начальника Департамента общего образования Томской области, прокомментировать ситуацию.

- Роспотребнадзор проводит проверки воды абсолютно во всех школах перед первым сентября и затем выборочно - в течение года. Аналогичные проверки осуществляются в пришкольных лагерях. С момента получения учреждением образования отрицательных результатов вода для питья и приготовления пищи из водопровода не используется до устранения причин загрязнения, - отметила глава департамента. - На это время осуществляется доставка чистой питьевой воды. Как правило, качество питьевой воды восстанавливается после промывки систем водоснабжения. Пользоваться водопроводной водой в учреждении в пищевых целях разрешается только после повторной проверки и с разрешения Роспотребнадзора. Во многих образовательных организациях бутилированная вода используется на постоянной основе.