Погода в Томске и области 31 мая 2021: Федот Овсяник принесет теплый ветреный день без осадков

За окном сейчас +17, солнечно. Днем также ожидается погода без осадков, будет довольно жарко. Ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют с четверга: похолодает, пройдут дожди. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +25, +27 °С.

В регионе также будет без существенных осадков при переменной облачности. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +25, +30, местами +19, +24 °С.

В день Федота Овсяника, который в народе отмечался 31 мая, хозяйки по традиции варили овсяную кашу и угощали всех желающих. Старики определяли по приметам, какой будет погода. Если на небе появилась дождевая туча, ждали ветреного лета. Плывут кучевые облака – значит, погода будет надолго испорчена. Громко кричит чибис – потеплеет, станет жарко.

31 мая существовали другие приметы и запреты. Например, нельзя было догонять сегодня любой вид транспорта, даже если имелся риск опоздать куда-либо. Это могло осложнить финансовые дела. Запрещалось варить кисель из овса. Вероятно, бытовали и другие традиции, которых наши предки придерживались, чтобы удача всегда была на их стороне.