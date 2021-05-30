В нескольких домах Октябрьского района Томска 31 мая не будет холодной воды

«Томскводоканал» просит томичей сделать запасы холодной воды. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Холодную воду отключат в нескольких домах Октябрьского района Томска 31 мая с 09:00 до 23:55 на ул. Ивана Черных, Иркутском тракте, ул. Мичурина, Новосибирской, Сергея Лазо и Суворова, сообщается на сайте «Томскводоканала».

– В связи с большим комплексом ремонтных работ по замене запорной арматуры и пожарных гидрантов холодное водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 23:55 31 мая, – говорится в сообщении.

Уточняется, что воды не будет в домах на ул. Ивана Черных 14, 20, 22, 22/1, 24, 34, 34а, 34б, 36, 38, 48а, 50, 50а, 52, 54, 97, 101, 101/1, 103, 105, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4; Иркутском тракте, 15 стр.2, 15/10, 17/2, 17/11, 54, 58, 101а, 101б.

А также на ул. Мичурина, 37, Новосибирской, 31, 33, 33а, 33г, Сергея Лазо, 3б, Суворова, 17.