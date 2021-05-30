Дорожный рабочий получил ожоги при пожаре в автомобиле в г. Асино Томской области

Рабочий был госпитализирован в Асиновскую районную больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 мая в 12:56 поступило сообщение о пожаре в г. Асино. При нанесении разметки на дорогу загорелся автомобиль Hyundai, рабочий получил ожоги и был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

– Оператор работ 1983 года рождения получил ожоги кистей рук, лица, волосистой части головы, был госпитализирован в Асиновскую районную больницу, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в кузове автомобиля обгорели оборудование с краской и тент, площадь пожара составила 1 кв. м.

Возгорание было потушено до прибытия пожарных, на место выезжали пять человек и одна единица техники.