Востребованность томичей в дополнительном заработке возросла

Если люди ищут подработку, значит, основная работа приносит им небольшой доход. В Томской области свыше 50% жителей имели опыт подработки в прошлом. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Служба исследований hh.ru проинформировала о том, как изменилась востребованность дополнительного заработка во втором квартале этого года в Томской области.

Так, эксперты сделали вывод, что интерес к подработке подрос: индекс ее востребованности по стране составил -0,19, при этом в Томской области его вес -0,28. Чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, тем важнее для него подработка.

Анализ по профобластям показал, что о дополнительной работе сейчас в первую очередь думают представители научно-образовательной сферы, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы, меньше всего - сотрудники банковской сферы, некоммерческих организаций и специалисты продаж.

По сведениям, предоставленным исследователями hh.ru, в настоящий момент подработка есть у 13% опрошенных жителей Томской области. Больше половины респондентов (56%) отметили, что имеют опыт подработки помимо постоянной работы.