Экспедиция томича Евгения Ковалевского готовится к выходу в воды океана

Экипаж кругосветки на тримаране под руководством Евгения Ковалевского начнет путешествие по океану 1 июля 2021 года. Сейчас сборка парусника уже на финишной прямой. Фото пресс-службы Томского отделения Русского географического общества.

Стало известно, что 25 мая на территории Ломоносовской верфи в Ленинградской области состоялась первая сборка парусного тримарана для экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей». Эту информацию подтвердили в пресс-службе организации.

- В середине июня команда планирует провести обязательное испытание судна в Финском заливе. Как отметил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, на суше проекту будут оказывать поддержку более 15 специалистов. Научный руководитель экспедиции - почетный Президент РГО, академик Владимир Котляков, - сообщила Юлия Калюжная, исполнительный директор Томского отделения РГО и руководитель берегового штаба экспедиции.

Она уточнила, что маршрут кругосветной экспедиции пройдет по акватории Мирового океана. Отправление запланировано на 1 июля 2021 года из Кронштадта. Тримаран получит название «Российский океанский путь»/«Russian Ocean Way». Конструкция судна позволяет входить во все яхтенные гавани мира.

- В данный момент …мы составляем балки, стрингера, хомуты. Уже собрали рамную конструкцию тримарана. Процесс строительства выполнен на 80 процентов, но оставшиеся 20% работы займут еще недели две. В целом конструкция прочная, внушительная. Она длинная и узкая, что позволит входить во все яхтенные гавани мира. Ширина тримарана – 7 метров 60 см. У нас вместительная палатка – четыре спальных места, в которой можно комфортно спать, - отметил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский

Напомним, что во время экспедиции экипаж собирается в прямом эфире вести «живые» занятия по географии со школьниками и студентами. Образовательная программа называется «Уроки из Океана». В награду самые активные участники смогут совершить плавание на тримаране по Балтийскому морю после завершения кругосветки.