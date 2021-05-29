30 мая и 6 июня томские трамваи поедут не по расписанию

В воскресенье, 30 мая, в Томске трамваи временно изменят привычные маршруты движения. А вот 6 июня некоторые номера совсем не выйдут на линии до 17 часов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска (В. Доронин).

Из-за работ по гарантийному обслуживанию трамвайных путей в Томске скорректируют схему движения транспорта: так, завтра, 30 мая, с 9 до 17 часов подрядчик «Трамвайно-троллейбусного управления» выполнит работы по гарантийному обслуживанию трамвайных путей по ул. Советской на участке от пр. Кирова до пр. Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Будет приостановлено движение трамваев маршрутов №№ 1 и 2. Трамваи маршрута № 3 будут следовать по схеме «Восточная – Лебедева – Батенькова - Черемошники», маршрута № 4 «Восточная - Южная», маршрута № 5 «Батенькова – Лебедева- Южная», - отмечается в сообщении.

Добавляется, что 6 июня в связи с проведением работ по гарантийному обслуживанию путей на ул. Лебедева от пр. Комсомольского до ул. Тверской, с 9 до 17 часов трамвайные маршруты №№ 3 и 5 осуществлять перевозку пассажиров не будут. Трамваи маршрута №1 в это время пойдут по маршруту «Восточная – Кирова - Черемошники», маршрута №2 «Южная – Кирова - Батенькова», №4 - «Восточная - Южная».