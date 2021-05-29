Погода в Томске и области 29 мая 2021: на Федора Житника существенных осадков не ожидается, но похолодает

За окном сейчас +6, светит солнце. Днем также будет без осадков. С завтрашнего дня в регион придет потепление, дождя также не прогнозируется. Фото В. Доронина.

Сегодня в областном центре в течение дня будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +12, +14°С.

В регионе также преобладает облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшие дожди. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +9, +14, по юго-западу до +19, по северо-востоку +3, +8°С.

В воскресенье потеплеет до +20, в понедельник столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. В Томске гидрометцентр осадков не обещает, по северо-западу области вероятны небольшие дожди.

29 мая праздновали Федора Житника - в этот день последний раз можно было сеять жито. Хозяйки готовили манную или гречневую кашу. Было принято ходить в лес, чтобы посмотреть на ольху, по которой определяли, каким будет лето. Если пышно цвела рябина, это означало, что заморозков летом не будет.