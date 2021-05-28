В селе недалеко от Томска местные жители распилили и украли металл на 200 тысяч рублей

В селе в Томском районе мужчины решили собрать металл, который принадлежал другим. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Деревенские жители не отстают от горожан в желании поднять свое материальное положение любым, в том числе криминальным, путем. Как информирует пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД по Томскому району поступило сообщение о хищении металлических конструкций. Они были украдены из хозяйственной постройки в районе села Кафтанчиково. Как отмечает правоохранительное ведомство, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенным «по горячим следам», сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались местные жители 1975, 1985 года рождения, которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Как выяснили оперативники, сообщает сайт ведомства, подозреваемые, находясь в хозяйственной постройке в районе села Кафатанчиково, при помощи болгарки похитили металлические конструкции. Затем они распилили их и сдали в пункты приема металла. Общая сумма ущерба составила более 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы на срок до 5 лет.