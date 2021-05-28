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Экономика28 мая 2021 14:02

Фермерское хозяйство из Томской области вошло в число лучших в федеральном бизнес-конкурсе

В число победителей включен Александр Котляров из Зырянского района
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Зырянское фермерское хозяйство отмечено и на региональном, и на федеральном уровнях. Фото: газета "Сельская правда", Зырянский район

Зырянское фермерское хозяйство отмечено и на региональном, и на федеральном уровнях. Фото: газета "Сельская правда", Зырянский район

Поддержка сельского хозяйства давно стала государственной политикой на территории страны. Как сообщает пресс-служба Томской области, в число победителей и лауреатов регионального этапа Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года вошли три томских хозяйства. Лучшим в номинации «Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе» стало фермерское хозяйство Александра Котлярова из Зырянского района. Дипломы лауреатов получили КФХ Светланы Хисматуллиной (Асиновский район) и СППК «Бакчарский фермер».

Интернет-портал администрации области отмечает, что КФХ Котлярова стало финалистом федерального конкурса «Золотой Меркурий». Представитель хозяйства будет участвовать в торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса, которая пройдет 17 июня в Центре международной торговли Москвы.