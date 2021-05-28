Почти 60 томичей выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки

Сегодня в Томской области число выздоровевших от коронавирусной инфекции составляет за сутки 59 человек. Заболевших - 22. Фото Высотиной Ксении. Фото: Ксения Высотина

В Томской области 59 жителей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 746 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, 28 мая выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 782 подтвержденных случая.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

За последние сутки в стране выявлено 9 252 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 404 пациента скончались, 9 759 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 044 459 человек, 120 406 скончались, 4 651 849 выздоровели.