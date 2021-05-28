На пр. Комсомольском в Томске коммунальщики досрочно вывели из ремонта участок теплосетей

Горячую воду в домах на указанных улицах томичи получат после завершения управляющим организациями подготовки внутридомовых коммуникаций к отопительному сезону.

В пятницу, 28 мая, специалисты «Тепловых сетей» завершили ремонт участка тепломагистрали № 2 на пр. Комсомольский, сообщили в пресс-службе компании «ТомскРТС».

Уточняется, что работы на данном объекте завершены раньше запланированного в графике срока на 10 дней. От данного участка теплосети запитаны дома на проспектах Комсомольский и Фрунзе. Горячее водоснабжение в домах на указанных улицах возобновится сразу после завершения управляющим организациями подготовки внутридомовых коммуникаций к отопительному сезону.

Добавляется, что по данным на сегодня, 28 мая, в ремонт выведены 158 км тепловых сетей, выявлено 307 дефектов.