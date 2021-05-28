Эксперты: в первом квартале объем выданных ипотечных кредитов в Томской области вырос на 36%

За три месяца банки выдали томичам немногим более 300 льготных ипотечных кредитов с господдержкой под 6,5%.

В I квартале 2021 года заемщики получили в банках региона почти три тысячи ипотечных кредитов. Это на 19% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России. Всего томские банки выдали ипотек на сумму 6,6 млрд руб. – на 36% больше, чем за такой же период 2019-го.

– По данным наших опросов, банки ожидают в ближайшие три месяца позитивной динамики спроса на ипотеку, – отметила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит. – При этом кредитные организации взвешенно подходят к выбору клиента и строго оценивают его платежеспособность. Благодаря этому доля задолженности, которая обслуживается не вовремя, на 1 апреля 2021 года составила всего 0,4%. Это минимальное значение среди регионов Сибири.

Добавляется, что к началу апреля 2021-го средняя ставка по ипотечным кредитам в регионе находилась на уровне 7,4%. Это на 1,4 процентных пункта ниже, чем год назад.

По программе ипотеки с господдержкой под 6,5% в январе-марте 2021 года банки в Томской области выдали 307 кредитов на сумму около 800 млн руб. Это составило 12% в общем объеме ипотечных кредитов и 11% в их общем количестве.

По мнению экспертов, для покупки строящегося жилья граждане активнее использовали счета эскроу: объем размещенных на них средств за три месяца текущего года вырос на 12% – до 1,3 млрд руб. Количество счетов эскроу, которые открыли в банках покупатели квартир по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось с января по март на 13% – до 434 единиц.