За неделю от укусов клещей пострадали больше 2 300 жителей Томской области

Противоклещевые обработки с начала сезона проведены на территории 978,145 га. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 по 27 мая в Томской области 2 363 человека пострадали от укусов клеща, среди них 544 ребенка. Больше всего случаев зафиксировано в областном центре – 1 530. Частые обращения поступают и в других населенных пунктах, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

– Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 6 571 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 1 547 детей, – также говорится в сообщении.

В Томской области продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. Всего в этом сезоне прививку поставили 36 479 человек.