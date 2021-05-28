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Общество28 мая 2021 8:46

За неделю от укусов клещей пострадали больше 2 300 жителей Томской области

Всего с начала эпидсезона за помощью обратились свыше 6 500 человек
Ксения ГОРЮНОВА
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Противоклещевые обработки с начала сезона проведены на территории 978,145 га.

Противоклещевые обработки с начала сезона проведены на территории 978,145 га.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 по 27 мая в Томской области 2 363 человека пострадали от укусов клеща, среди них 544 ребенка. Больше всего случаев зафиксировано в областном центре – 1 530. Частые обращения поступают и в других населенных пунктах, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

– Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 6 571 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 1 547 детей, – также говорится в сообщении.

В Томской области продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. Всего в этом сезоне прививку поставили 36 479 человек.