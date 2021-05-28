Пятилетний томич попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

Ребенок выбежал на проезжую часть из-за стоящей на обочине машины, с травмами он доставлен в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина на автомобиле Honda Fit совершил наезд на пятилетнего ребенка-пешехода, который выбежал на дорогу из-за стоящей машины. Мальчик был на улице один, с травмами он доставлен в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, 5-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля вне зоны действия пешеходного перехода, – говорится в сообщении.

Также добавляется, что несовершеннолетний томич получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

Уточняется, что ДТП произошло 27 мая в 19:20 на переулке Речном, 6.