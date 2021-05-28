Двое мужчин похитили у томского ветерана более 160 тысяч рублей

Ранее судимые злоумышленники представились сотрудниками полиции и проникли в квартиру 93-летнего ветерана. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд Ленинского района г. Томска вынес обвинительный приговор двум новосибирцам, которые похитили более 160 тысяч рублей у ветерана Великой Отечественной войны. Мужчины обманули томича, представившись сотрудниками полиции, сообщается на сайте прокуратуры региона.

– Пока один из них отвлекал внимание хозяина, рассказывая о якобы совершенном рядом с домом преступлении, второй отыскал в квартире денежные средства в сумме более 160 тыс. рублей и похитил их. С похищенным подсудимые вернулись в г. Новосибирск и потратили их на собственные нужды, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что суд приговорил одного виновного к трем годам лишения свободы в колонии строго режима, второго – к трем годам и одному месяцу с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в силу пока не вступил.