Двустороннее движение временно откроют на ул. Герцена в Томске

Специалисты контролируют ситуацию на участке, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры для организации движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Томска приняла решение временно открыть двустороннее движение по ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советской. Это поможет уменьшить скопление автомобилей на пр. Фрунзе, где проходит ремонт тепломагистрали, сообщает городская администрация в телеграмм-канале.

– На время перекрытия одной полосы по пр. Фрунзе мы открыли на участке ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советской двустороннее движение, рассматриваем вопрос ограничения парковки здесь, – прокомментировал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Уточняется, что ГИБДД согласовало данное решение. Дорожные знаки, указывающие на одностороннее движение, демонтированы. Томичей просят соблюдать ПДД.