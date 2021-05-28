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Общество28 мая 2021 5:16

Погода в Томской области 28 мая: похолодание и небольшой дождь, местами заморозки

Днем будет +9…+14°С
Ксения ГОРЮНОВА
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28-29 мая по области при прояснениях и в низких местах ожидаются заморозки до -3°С.

28-29 мая по области при прояснениях и в низких местах ожидаются заморозки до -3°С.

Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным региональных синоптиков, 28 мая в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами небольшие дожди. По региону ветер северо-западный 7-12 м/с, в некоторых районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит +9…+14°С, по северу до +4°С.

В Томске ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-17 м/с. Днем похолодает до +11…+13°С.

Также синоптики предупреждают, что 28 и 29 мая в Томской области при прояснениях и в низких местах ожидаются заморозки до -3°С.