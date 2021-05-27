Если томичи поддержат проект, то в городе появится еще одном современное общественное пространство

Томичи сами решают - какие места родного города благоустроить. Фото: сайт мэрии Томска

Благоустройство постепенно продвигается из центра Томска к окраинам. Как сообщает сайт мэрии областного центра, территория по ул. Иркутский тракт, 86а стала одним из 17 объектов для голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители города выбирают, как будет выглядеть новый сквер около учреждения культуры «Маяк». В настоящее время предложенные концепции оценили почти 1 300 человек. Пресс-служба администрации отмечает, что дизайн-проекты будущего общественного пространства разработали архитекторы ТГАСУ.

Как информирует сайт, авторы одной из концепций предлагают создать вблизи Дома культуры «Маяк» входную зону, зону сквера, зону массовых мероприятий и зону отдыха и детских игр. Проектом предлагается восстановить осветительные опоры и установить торшерные светильники на основных площадках и вдоль пешеходных направлений.

Мэрия напоминает, что проектные решения доступны для ознакомления на платформе проекта «Формирование комфортной городской среды» на сайте za.gorodsreda.ru, где до 30 мая проходит голосование.