Необычный марафон: в Томске пройдет акция по сбору мусора на скорость

5 июня участникам акции по сбору мусора в Лагерном саду Томска предстоит уложиться за 1 час, убирая нижнюю террасу парковой зоны от бумаги и пластика. Фото Валерия Доронина (пресс-служба мэрии Томска).

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, томичи будут наводить порядок на нижней террасе Лагерного сада, сообщает сегодня, 27 мая, пресс-служба администрации Томска. Командам по 5 человек традиционно предстоит за час собрать максимальное количество мусора на скорость.

«На соревнованиях будет организован раздельный сбор отходов. После акции мусор направят на досортировку и переработку», - уточнили в мэрии.

Добавим, что участвовать в чемпионате могут все желающие, надо лишь собрать свою команду из пяти человек. Заявку для участия в акции можно отправить на электронный адрес cobol@green.tsu.ru до 28 мая.

Узнать подробно о том, как стать участниками экологической акции и заявить о своем намерении, можно по тел. (3822) 90-39-57.