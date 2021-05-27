«Последняя миля»: компания «ТомскРТС» построит 14 участков сетей в новых микрорайонах

В текущем году коммунальщики планируют направить на строительство тепловых сетей «последней мили» более 30 млн рублей. В Томске появится 14 участков теплосетей общей протяженностью 1,6 км. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

До конца 2021 года «ТомскРТС» планирует построить 14 участков теплосетей в разных районах города, сообщает в четверг, 27 мая, пресс-служба компании.

«В текущем году планируется направить на строительство тепловых сетей «последней мили» более 30 млн рублей. На эти средства будут построены 14 участков теплосетей общей протяженностью 1,6 км, что позволит подключить к системе централизованного теплоснабжения новые здания. В этом числе пять детских садов, школа, жилые дома в активно развивающихся микрорайонах города», - цитируются в сообщении слова заместителя генерального директора, главного инженера АО «ТомскРТС» Владимира Бондарюка.

Уточняется, что новые объекты будут построены на ул. Сибирской, Высоцкого, в районе ул. Водяной и пр. Комсомольского. Проекты «последней мили» позволяют развивать инфраструктуру Томска и обеспечивать централизованным теплоснабжением новые жилые дома, другие объекты. За пять лет «ТомскРТС» направила на строительство в рамках технического присоединения новых зданий около 100 млн рублей, построив на эти средства в городе 8 км теплотрасс.