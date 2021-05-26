Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 мая 2021 16:53

Крутая семейка: на севере Томской области отец и сыновья избили инспектора ДПС

Им не понравилось поведение полицейского
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Стрежевого могут избить полицейского, если им не понравится его поведение

Жители Стрежевого могут избить полицейского, если им не понравится его поведение

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сибирском регионе нападения на сотрудников правоохранительных органов происходят не так часто. На днях такой случай произошел на севере Томской области. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, в регионе возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, которых подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

Как удалось выяснить следствию, 23 мая этого года при патрулировании ночью нарядом ДПС ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» своего города был замечен автомобиль с выключенными фарами. Сотрудники подошли и выяснили, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. После этого полицейские приступили к оформлению протокола об административном правонарушении. Во время его составления водитель – мужчина 1970 г.р., и двое его сыновей 1993 г.р. и 1998 г.р. применили насилие к старшему инспектору ДПС, начали его бить, нанеся множественные удары руками по голове и телу.

Сайт правоохранительного ведомства уточняет, что за совершение указанных деяний законом предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование продолжается.

Криминал