Крутая семейка: на севере Томской области отец и сыновья избили инспектора ДПС

Жители Стрежевого могут избить полицейского, если им не понравится его поведение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сибирском регионе нападения на сотрудников правоохранительных органов происходят не так часто. На днях такой случай произошел на севере Томской области. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, в регионе возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, которых подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

Как удалось выяснить следствию, 23 мая этого года при патрулировании ночью нарядом ДПС ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» своего города был замечен автомобиль с выключенными фарами. Сотрудники подошли и выяснили, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. После этого полицейские приступили к оформлению протокола об административном правонарушении. Во время его составления водитель – мужчина 1970 г.р., и двое его сыновей 1993 г.р. и 1998 г.р. применили насилие к старшему инспектору ДПС, начали его бить, нанеся множественные удары руками по голове и телу.

Сайт правоохранительного ведомства уточняет, что за совершение указанных деяний законом предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование продолжается.