Вакцинация от COVID-19 в Томской области идет полным ходом

В Томской области привился от коронавируса приблизительно каждый десятый житель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стране и регионе продолжается прививочная компания от коронавируса. Вакцину может поставить себе любой желающий. Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, на 26 мая первым компонентом вакцины «ГамКОВИДВак» (СпутникV) и «ЭпиВакКорона» привились 102 114 человек. Полностью завершили иммунизацию 72 784 жителей региона, поставив два компонента. Стотысячным привитым от COVID-19 в Томской области стал 52-летний томич, обратившийся сегодня в поликлинику № 1 Томска.

Пресс-служба информирует, что накануне в регион поступило еще 6 480 доз вакцины «ЭпиВакКорона», которые распределены преимущественно в отдаленные муниципалитеты – Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский и Парабельский районы. За весь период прививочной кампании от CОVID-19 в Томскую область поступило 122 822 тысячи доз вакцины.