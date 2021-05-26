Томские хирурги спасли 16-летнюю девочку, проглотившую магнитные цилиндры

Послеоперационный период протекал хорошо, сейчас состояние ребенка удовлетворительное, она готовится к выписке. Фото: телеграмм-канал облздрава.

16-летняя томичка проглотила четыре магнитных цилиндра, каждый из которых был размером с батарейку. Хирургам больницы скорой медпомощи №2 пришлось проводить открытую операцию, а затем удалять инородные предметы фиброскопом, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения Томской области.

– Два магнитных цилиндра находились в желудке, два – в двенадцатиперстной кишке. Они уже начали продавливать стенки, что привело бы к перфорации кишечника. Еще сутки и мог возникнуть перитонит, который обернулся бы тяжелыми последствиями для здоровья ребенка, – приводятся в сообщении слова главврача больницы Андрея Караваева.

Добавляется, что хирурги провели открытую операцию, в ходе которой смогли разделить и переместить магниты, не вскрывая желудочно-кишечный тракт. После этого специалисты удалили предметы фиброскопом.

По словам Андрея Караваева, ежегодно в Томской области фиксируется до 10 случаев проглатывания магнитов.