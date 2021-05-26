Информационные знаки появились вблизи томских водоемов, где запрещено купание

Летом специалисты будут патрулировать запрещенные для купания места. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работники департамента дорожной деятельности и благоустройства установили информационные аншлаги в местах, которые не оборудованы для безопасного купания людей. В летний сезон эти территории будут патрулироваться, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Речь идет о берегах Томи выше и ниже Коммунального моста, участке от здания администрации Томской области вниз по течению до территории ОАО «Томские мельницы», озерах Беленькое, Песчаное (Тимирязевское), Боярское (1-й км автодороги Томск-Мельниково), Сенная Курья, Белое и Кудаутки, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что члены патрульных групп будут работать в этих местах и пресекать случаи купания в опасных местах.