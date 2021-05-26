В Томске в этом году будет благоустроено 13 парков и скверов

В 2021 году в Томске будет обустроено 13 общественных пространств, в будущем году их число может увеличиться до 17 объектов. Фото Валерия Доронина.

В областном центре в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» новый облик получат 13 общественных пространств. Сегодня подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства работают на всех объектах. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

По имеющимся данным, на ряде общественных пространств к настоящему времени завершен демонтаж старых покрытий и элементов, строители приступили к начальным этапам работы. Так, в Сквере Памяти у музея НКВД по пр. Ленина, 42-44 уже устанавливаются бордюрные камни, укладывается тротуарная плитка, начат ремонт памятника жертвам политических репрессий. В пос. Светлом между домами № 10 и 12 заканчивают установку бордюров, приступают к мощению дорожек декоративной плиткой и обустройству парковки. В Березовой роще мкр. Каштак продолжается создание зоны отдыха для томичей разного возраста. В Парке Победы (сквер Воинов -интернационалистов) уже подготовили основание для детской площадки с безопасным резиновым покрытием и спортивной зоны. Здесь также планируется площадка для выгула собак.

Из сообщения пресс-службы горадминистрации также следует, что обустройство проводят в Михайловской роще, на нижней террасе Лагерного сада, в сквере по пр. Фрунзе, 174. Сегодня жители областного центра выбирают дизайн-проекты 17 парков и скверов, которые преобразятся в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование доступно до 30 мая включительно на платформе za.gorodsreda.ru.