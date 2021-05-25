В Томске продолжается газификация мкр. Степановка

К концу ноября специалисты должны завершить работы, а также восстановить нарушенное благоустройство. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Газификация мкр. Степановка продолжается в Томске, на эти цели выделено 60 млн рублей. Специалисты планируют завершить работы в этой части Кировского района до конца ноября 2021 года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– На сегодняшний день подрядчик городского департамента капитального строительства проложил 630 м газораспределительной сети из проектируемых 12,5 км, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения работ возможность подключения к газу получат более 427 частных домов микрорайона на ул. Тояновской, Кривоносенко, Обнорского и др.