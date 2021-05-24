В Северске судят местного жителя, который чуть не зарезал соседа из ревности

Пьяный и ревнивый мужчина искал жену 31 декабря с ножом в руке...

Алкоголь обостряет чувства и убирает тормоза. А это нередко приводит к конфликтам, дракам, поножовщине. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, в Северске в городской суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в покушении на убийство.

Как выяснило следствие, сообщает сайт ведомства, вечером 31 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой. Здесь он обнаружил, что его супруга ушла встречать Новый год к соседям по подъезду. Разозлившись, ревнивый муж пришел к соседям и, увидев хозяина квартиры, нанес ему два удара принесенным с собой ножом в шею. Когда пострадавший упал, злоумышленник нанес ему удар ногой по голове. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла раненому жизнь. Уголовное дело направлено в Северский городской суд Томской области для рассмотрения.