В Томской области ремонт участка важной для региона трассы подходит к своему концу

Ремонт дорог в России никогда не кончается... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Каждый год в Томской области приводятся в должный порядок многие километры дорог. Финансирование этих работ производится из разных источников: из федерального, регионального, муниципальных бюджетов. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, ремонт участка важной для региона трассы Томск – Каргала – Колпашево в Шегарском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен на 83 %.

Как информирует портал администрации области, дорожники отфрезеровали изношенное дорожное покрытие и выполнили устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН, а верхнего – из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). В 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» регион приведет в нормативное состояние шесть участков этой автодороги регионального значения. Отмечается, что отрезки трассы общей протяженностью 67 км расположены в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Колпашевском районах.