Погода в Томске 22 мая 2021 года: днем до +16°С, ожидается кратковременный дождь

Синоптики прогнозируют сегодня в Томске и области небольшое потепление

22 мая специалисты томского Росгидромета прогнозируют по Томску и региону днем облачность с прояснениями. В отдельных районах области ожидаются кратковременные, днем по центральным районам сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +14…+19°С. Температура ночью +1…+6°С, местами +8…+13°С, при прояснениях и в низких местах заморозки.

В г. Томске днем будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +14…+16°С. Температура ночью +1…+3°С.