Один раз в год: в томском Ботсаду университета своими цветами всех радуют кактусы

Один раз в году цветет кактус опунция. Фото: сайт ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета посетителей регулярно радуют прекрасные тропические растения. Как сообщает сайт ТГУ, в Ботсаду вуза одновременно расцвели два вида опунций. В разных странах их называют «колючая груша», «ушастый кактус», «берберийские фиги», «фиговый кактус» и «дикий инжир».

Как рассказывают специалисты, эти полезные кактусы являются одновременно едой, лакомством, сосудом с водой и – непреодолимым забором. Родиной растения являются Центральная и Южная Америка. Колючки защищают опунции от палящего солнца и от животных. Плоды многих опунций съедобны, из них готовят мармелады, ликеры и т.д. С давних времен аборигены южной Америки использовали мякоть опунций в пищу. Цветут они один раз в год одиночными цветками желтого, оранжевого или красного цвета. На цветение кактусов в ботсаду можно полюбоваться в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.