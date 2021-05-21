В детской школе искусств в томском селе Кожевниково продолжается сорванный ранее капитальный ремонт

Фото: с сайта администрации Кожевниковского района.

Сегодня, 21 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин проверил ход капитального ремонта детской школы искусств в Кожевниково. Работы начались еще в июне прошлого года, но процесс затянулся из-за срыва сроков барнаульским подрядчиком, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Как рассказали «КП-Томск» в обладминистрации, работы возобновились в конце 2020 года за счет спонсорских средств АО «Дубровское». Тогда была отремонтирована кровля школы.

В этом году ремонт продолжился уже за счет бюджета и включил в себя фасадные работы, укладку плитки и линолеума, замену инженерных сетей и другие работы.

По словам главы Кожевниковского района Александра Малолетко, в ремонт уже вложено 26 миллионов рублей, но на благоустройство и оснащение учреждения требуется еще пять миллионов.

- Мы найдем недостающие средства вместе с предприятиями района. Продолжайте работу, делайте качественно. Социальная сфера должна финансироваться в первую очередь. В Кожевниковской детской школе искусств учатся 327 детей - у них должны быть лучшие условия, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Кожевниковский район, глава региона проверил качество завершившегося в прошлом году капремонта детского сада «Колокольчик», в котором занимаются более 130 детей.

Губернатор осмотрел пищеблок, образовательные и другие помещения, а также пообщался с педагогами.